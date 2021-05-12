Sassuolo - Juventus: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A 36. hafta maçında Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Sassuolo'da Domenico Berardi, 16. dakikada kullandığı penaltıda sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Gianluigi Buffon'a takıldı. Ev sahibinin tek golü 59. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçında 100. golünü attı. Portekizli yıldız, 3 farklı ülke kulübü ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

DYBALA DA 100. GOLÜNÜ ATTI

Cristiano Ronaldo'nun ardından Paulo Dybala da Juventus'taki 100. golünü Sassuolo ağlarına gönderdi.

MİLLİLER FORMA GİYEMEDİ

Sassuolo'da Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede şans bulamadılar. Juventus'ta Merih Demiral yedek kulübesinde başlarken, karşılaşmada forma giyemedi.

Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Juventus bu galibiyetin ardından puanını 72'ye yükseltti ve haftayı 73 puanlı Napoli'nin hemen ardından beşinci sırada kapattı. Sassuolo ise 56 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Parma'ya konuk olacak. Juventus ise şampiyon Inter'i ağırlayacak.