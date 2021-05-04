Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Jose Mourinho Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri: ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , son olarak Tottenham'da görev yapan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör 'yu takımın başına getirdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 16:35
Son dakika spor haberleri: Jose Mourinho Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mevcut teknik direktör 'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından 'nun resmen göreve başlayacağı belirtildi.

"HEYECAN KATACAK"
Başkanı , "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: ROMA'NIN TUTKUSUNU HİSSETTİM

Jose Mourinho ise, "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. ve kulüp sahibiyle yaptıuğımı görüşmelerden sonra AS Roma'ya katılma tutkusunu hissettim. Onlarla aynı tutkuyu hissediyorum. Beni her zaman tutku yönetmiştir. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız." dedi.

Portekizli teknik direktör, "Roma taraftarlarının tutkusu beni ikna edici bir faktör oldu. Bu nedenle görevi kabul ettim. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. !" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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