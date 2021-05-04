Haberler İtalya Serie A Roma teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek

teknik direktör ile devam etmeyecek

() takımlarından , Portekizli teknik direktör 'nın gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 16:17
Roma teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek

Sarı-kırmızılı kulübün 'li başkanı Dan Friedkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm ailesi adına 'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fonseca'nın -19 salgını da olmak üzere Roma'nın başında farklı zorluklarla mücadele ettiğini belirten Friedkin, Portekizli teknik adama kariyerinde başarılar diledi.

Portekizli teknik adam da Roma kulübüne kendisine sağladığı bu deneyim için teşekkür etti.

Fonseca ve ekibinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

2019-2020 sezonu başında Roma'ya gelen Fonseca, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamlamıştı. Fonseca idaresindeki Roma, bu sezon yarı finaline yükselirken, 'da son 4 maçta galibiyet alamayarak, 34. hafta itibarıyla 7. sıraya kadar geriledi.

Diğer yandan, spor basınında, Roma'nın gelecek sezon için teknik direktör ile görüştüğü ve anlaştığı haberleri yer aldı.

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