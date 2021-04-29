Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte 'ın yeni takımı

ekiplerinden 'ta forma giyen A Milli yıldızımız , takımından ayrılıyor. Birçok kulübünün radarında bulunan başarılı stoperin yeni takımı belli oldu. Yaşanan flaş transfer gelişmesinin basını duyurdu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:27
Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcumuz , takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

2019 Temmuz ayında 'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a katılan Merih, artan finansal sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılabilir.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Oyuncunun transferine geçen yaz izin vermeyen , geçen ay 23 yaşına giren oyuncuyu 25-30 milyon Euro'luk bir bedelle gönderemeye sıcak bakıyor. devinin ilk olarak 35-40 milyon Euro arasında meblağ istediği; ancak rakamı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

EVERTON 3 MİLYON EURO ÖNERDİ

'da yayın yapan Calciomercato.com'da yer alan haberde, 'nin çalıştırdığı ise oyuncuyu isteyen takımların başında geliyor. İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro alan 'e, Everton'ın yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

'ın öncesi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, turnuvada ile göstereceği performans sonrası oyuncunun değerinin daha da fazla artmasından korktuğu vurgulandı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

Öte yandan haberde 'ın yanı sıra 'ın da ile ilgilendiği kaydedildi.

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