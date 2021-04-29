Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patladı! İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
2019 Temmuz ayında Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a katılan Merih, artan finansal sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılabilir.
Oyuncunun transferine geçen yaz izin vermeyen Juventus, geçen ay 23 yaşına giren oyuncuyu 25-30 milyon Euro'luk bir bedelle gönderemeye sıcak bakıyor. İtalyan devinin ilk olarak 35-40 milyon Euro arasında meblağ istediği; ancak rakamı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.
EVERTON 3 MİLYON EURO ÖNERDİ
İtalya'da yayın yapan Calciomercato.com'da yer alan haberde, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton ise oyuncuyu isteyen takımların başında geliyor. İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro alan Merih Demiral'e, Everton'ın yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu bildirildi.
Everton'ın EURO 2020 öncesi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, turnuvada Türkiye Milli Takımı ile göstereceği performans sonrası oyuncunun değerinin daha da fazla artmasından korktuğu vurgulandı.
MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR
Öte yandan haberde Everton'ın yanı sıra Manchester United'ın da Merih Demiral ile ilgilendiği kaydedildi.