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Benevento : 2-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 33. haftasında 'ın da formasını giydiği , Benevento'ya konuk oldu. Tolgay'ın da golle buluştuğu mücadeleden Udinese, 4-2'lik üstünlükle ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 16:27
Benevento Udinese: 2-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Filippo Inzaghi'nin takımı Benevento ile Luca Gotti'nin çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Ciro Vigorito'da oynanan karşılaşmada konuk takım Udinese, 4-2'lik skorla kazandı. 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Nahuel Molina, 31'de , 49'da Stryger Larsen ile 73'te Jayden Jezairo Braaf kaydetti. Benevento'nun golleri 34. dakikada penaltıdan Benito Viola ile 83'te Lapadula'dan geldi.

Mücadelede 56 dakika oyunda kalan Tolgay Arslan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Benevento, 31 puanda kalırken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Udinese ise son 7 haftada ikinci kez galip geldi ve 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Benevento, Milan deplasmanına gidecek. Udinese sahasında Juventus'u ağırlayacak.

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