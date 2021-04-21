Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Agnelli'ye Avrupa Süper Ligi tepkisi! Duvara resmi çizildi

Son dakika spor haberleri: Agnelli'ye Avrupa Süper Ligi tepkisi! Duvara resmi çizildi

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan Juventus'un başkanı 'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi. Agnelli'yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden resim büyük ilgi gördü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:08
Son dakika spor haberleri: Agnelli'ye Avrupa Süper Ligi tepkisi! Duvara resmi çizildi

Başkentte (FIGC) merkez binasının arkasındaki Giulio Caccini sokağındaki bir duvara, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus Başkanı Agnelli'yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden bir resmi çizildi. Sokaktan geçenlerin resmin fotoğrafını çektiği görüldü.

Duvar resmini dün gece çizdiği belirtilen Laika MCMLIV isimli sanatçı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sadece zengin kulüplere özel, onların davet edildiği bir lig, taraftarların ve tüm dünyanın hayallerinin ölümüdür. Bu aynı zamanda futbolun ölümüdür." ifadesini kullandı.

İngiltere'den , , , , , , İtalya'dan , Inter ve Juventus, İspanya'dan , ve kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları (UEFA) ve (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Söz konusu projeye dahil olan İngiliz takımları, dün tek tek Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklarken, bugün de İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

SON DAKİKA