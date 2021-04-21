Haberler İtalya Serie A Juventus - Parma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:08
Juventus - Parma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 32. hafta karşılaşmasında sahasındaParma'yı ağırladı.

'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 47. dakikalarda ile 68. dakikada attı. 'nın tek sayısını ise 25. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 65'e yükseltti Parma ise 20 puanda kaldı

Juventus, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Parma ise 'u ağırlayacak.

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