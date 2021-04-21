Juventus - Parma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Ligi Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Juventus sahasındaParma'yı ağırladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 47. dakikalarda Alex Sandro ile 68. dakikada Matthijs de Ligt attı. Parma'nın tek sayısını ise 25. dakikada Brugman kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 65'e yükseltti Parma ise 20 puanda kaldı

Juventus, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Parma ise Crotone'u ağırlayacak.

