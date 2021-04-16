Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Roma'nın yıldızı Chris Smalling'e silahlı soygun şoku!

Son dakika spor haberi: 'nın yıldızı 'e silahlı soygun şoku!

Son dakika spor haberleri... İtalyan ekibi 'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu 'in evi oyuncunun kendisi, eşi ve 2 yaşındaki kızının bulunduğu sırada silahlı kişilerce soyuldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 13:43 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 14:20
Son dakika spor haberi: Roma'nın yıldızı Chris Smalling'e silahlı soygun şoku!

takımlarından forması giyen , sabahın erken saatlerinde kabusu yaşadı. Yıldız futbolcu, eşi ve iki yaşındaki kızı evde bulunduğu sırada silahlı kişilerce soyguna uğradı. Eve giren hırsızlar, İngiliz futbolcuyu silahla tehdit ederek değerli eşya ve takılarını çaldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Smalling'in eşinin ihbarı üzerine eve gelen polisler, kaçan soyguncuları yakalayamadı.

'dan Roma'ya transfer olan başarılı futbolcu, takımının dün gece 'nde 'la oynadığı ve tur atladığı maçın kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmamıştı.

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