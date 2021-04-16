Son dakika spor haberi: Roma'nın yıldızı Chris Smalling'e silahlı soygun şoku!

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Chris Smalling, sabahın erken saatlerinde kabusu yaşadı. Yıldız futbolcu, eşi ve iki yaşındaki kızı evde bulunduğu sırada silahlı kişilerce soyguna uğradı. Eve giren hırsızlar, İngiliz futbolcuyu silahla tehdit ederek değerli eşya ve takılarını çaldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Smalling'in eşinin ihbarı üzerine eve gelen polisler, kaçan soyguncuları yakalayamadı.

Manchester United'dan Roma'ya transfer olan başarılı futbolcu, takımının dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'la oynadığı ve tur atladığı maçın kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmamıştı.