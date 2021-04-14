Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Zlatan Ibrahimovic şimdi yandı! Futbol hayatı bitebilir

Son dakika spor haberleri: Zlatan Ibrahimovic şimdi yandı! Futbol hayatı bitebilir

takımlarından 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı tehlikeye girdi. Bahis şirketine ortaklığı bulunduğu ortaya çıkan İsveçli santrforun ceza alması gündeme geldi. ve kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak ve belli cezaları var. Yakın zamanda konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:19
Son dakika spor haberleri: Zlatan Ibrahimovic şimdi yandı! Futbol hayatı bitebilir

'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in başı bu kez bir bahis şirketine ortak olmak nedeniyle belaya girebilir. 39 yaşındaki İsveçli golcünün, 2018'den bu yana merkezi 'da olan bir bahis şirketinin %10 hissedarı olduğu ortaya çıktı. ve kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak olduğu için Zlatan Ibrahimovic'in ceza alması gündeme geldi.


Malta merkezli bahis firması, Zlatan Ibrahimovic'in şirkette hissesinin olduğunu doğruladı. FIFA ve UEFA talimatlarına göre, bahis yönetmeliğinin ihlali durumunda, sporculara 100 bin euroya kadar para cezası ve 3 yıl futboldan men verilebilir.

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