Haberler İtalya Serie A Parma Milan 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 30. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti. Parma'nın tek golü 'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:59
Parma Milan 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'daki 'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk yarışı içindeki ile kümede kalma mücadelesi veren Parma karşılaştı.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında konuk takım, 'in 8. dakikadaki golüyle öne geçti. 44. dakikada , Milan'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 60. dakikasında, konuk takımın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, hakem 'ya yönelik sert protestosu sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 66. dakikada , Parma adına farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son anlarında Milan, 90+4. dakikada ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başlarken, 77. dakikada yerini 'e bıraktı.

Milan, puanını 63 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Milan, henüz 30. haftada maçını henüz oynamamış olan lider Inter ile arasındaki puan farkını da 8'e indirdi. Ligde 20 puanla 19. sırada bulunan Parma ise bu sezonki 16. yenilgisini Milan karşısında aldı.

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