Parma Milan 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk yarışı içindeki Milan ile kümede kalma mücadelesi veren Parma karşılaştı.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında konuk takım, Ante Rebic'in 8. dakikadaki golüyle öne geçti. 44. dakikada Frank Kessie, Milan'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 60. dakikasında, konuk takımın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, hakem Fabio Maresca'ya yönelik sert protestosu sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 66. dakikada Riccardo Gagliolo, Parma adına farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son anlarında Milan, 90+4. dakikada Rafael Leao ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 77. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Milan, puanını 63 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Milan, henüz 30. haftada maçını henüz oynamamış olan lider Inter ile arasındaki puan farkını da 8'e indirdi. Ligde 20 puanla 19. sırada bulunan Parma ise bu sezonki 16. yenilgisini Milan karşısında aldı.