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Son dakika spor haberi: güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın!

(Serie A) takımlarından 'un ABD'li oyuncusu ve bazı takım arkadaşlarının partisini basan güvenlik güçleri, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:38
Son dakika spor haberi: İtalyan güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın!

basınına yansıyan haberlere göre, McKennie'nin sırtlarındaki villasında ev sahipliği yaptığı parti, İtalyan güvenlik güçlerinin baskınına uğradı.

Arjantinli ile 'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu ve toplam 10 kişinin yer aldığı akşam yemeğinin, İtalyan güvenlik güçlerinin villaya gelmesiyle bölündüğü belirtilirken, Carabinieri () ekiplerinin partiye katılanlara Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası kestiği bildirildi.

Haberlerde, güvenlik güçlerinin McKennie'nin villasına muhitten gelen ihbar üzerine gittiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı oyuncuların salgın döneminde bu şekilde kalabalık ev partisinde bir araya gelmesi, sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.

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