Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşme yenilemeye yakın!

Son dakika spor haberleri: 'ın transfer gündemindeki ile sözleşme yenilemeye yakın!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdürüyordu. basını, 'ın da gündeminde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun İtalyan deviyle yeniden anlaşma sağlamaya yakın olduğunu belirtti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 17:09
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşme yenilemeye yakın!

ekiplerinden 'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. ve Milan'da gösterdiği performansla göz kamaştıran 27 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla 'ın gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takımı desteklediğini belirten başarılı orta saha, taraftarı heyecanlandırmıştı. Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında yeni sözleşme görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

İMZAYA YAKIN!
'un haberine göre, Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasındaki görüşmelerde yıllık ücret konusunda 1 milyon euro'luk fark kaldı.

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınması ve 2021'de sona eren sözleşmenin yenilenme şansının yüksek olduğu bildirildi.

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI MEMNUNİYET YARATTI!
'ın son zaferinden söz edilen haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun asıl mevkisinde oynadığı ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı ifade edildi. Milan Teknik Direktörü 'nin Hakan'ın gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğu belirtildi.

SON DAKİKA