Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşme yenilemeye yakın!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. A Milli Takım ve Milan'da gösterdiği performansla göz kamaştıran 27 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takımı desteklediğini belirten başarılı orta saha, taraftarı heyecanlandırmıştı. Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında yeni sözleşme görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

İMZAYA YAKIN!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasındaki görüşmelerde yıllık ücret konusunda 1 milyon euro'luk fark kaldı.

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınması ve 2021'de sona eren sözleşmenin yenilenme şansının yüksek olduğu bildirildi.



MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI MEMNUNİYET YARATTI!

A Milli Takımımız'ın son Hollanda zaferinden söz edilen haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun asıl mevkisinde oynadığı ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı ifade edildi. Milan Teknik Direktörü Pioli'nin Hakan'ın gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğu belirtildi.