Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'nın yerel yayın hakları yıllık 840 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika spor haberi: 'nın yerel yayın hakları yıllık 840 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika spor haberi: 'nın 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları ihalesini firması kazandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:28
Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'nın yerel yayın hakları yıllık 840 milyon Euro'ya satıldı

'nin () 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları ihalesini firması kazandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Serie A kulüplerinin bugün yaptığı toplantıda, DAZN'ın sezon başı 840 milyon avro bedel önerdiği teklif, 20 takımdan 16'sının oyuyla kabul edildi.

Oylamada , , ve takımlarının ise 'ın teklifinden yana oy kullandığı belirtildi.

Buna göre, Serie A'da gelecek üç sezon boyunca DAZN, haftada oynanan 10 maçın tamamını kendisi verebilecek, ancak bunlardan sadece 7'si kendisine özel olacak. Kalan 3 maçı ise diğer sağlayıcılarla beraber ortak şekilde yayınlayabilecek.

Bu üç maç için Sky'ın 70 milyon avroluk ayrı bir teklif yaptığı ve bu konudaki görüşmelerin 29 Mart Pazartesi günü değerlendirileceği kaydedildi.

Serie A maçlarının önceki dönem yayın haklarını birlikte alan DAZN ve Sky Italia, karşılaşmaları kendi aralarında paylaşarak yayınlıyorlardı.

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