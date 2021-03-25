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İtalya'yı yasa boğan haber! 19'luk Guerini hayatını kaybetti

İtalya Serie A Ligi ekiperlinden 'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:27
İtalya'yı yasa boğan haber! 19'luk Guerini hayatını kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti.

Lazio Kulübü, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla haberi duyururken, "Guerini ve ailesinin yanındayız." açıklamasına yer verildi.

Roma'da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç futbolcu için İtalya'nın birçok kulübü de başsağlığı ve destek mesajı yayımladı.

Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İtalyan polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Guerini daha önce ülkesi İtalya'nın 15 ve 16 yaş gruplarında milli takım formasını giymişti.

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