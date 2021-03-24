Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

VEDAT YOLCU Sezon başında Fenerbahçe'den toplam 20 milyon euro bedelle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'nin yerine Ajax'tan 23 yaşındaki Lisandro Martinez'i getirmek isteyen Lazio, bu hamleyi yapabilmek için Kosovalı Vedat'ı elden çıkartmayı planlıyor.

İtalyan basınının haberine göre; bu yaz sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Lazio, büyük bir yatırım yaptığı Vedat Muriqi'yi elden çıkartmak istiyor ve bu transfer sürecinden de 15-16 milyon euroluk bir gelir bekliyor.