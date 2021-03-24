Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Son dakika spor haberi: kararını verdi! ve transfer...

Son dakika transfer haberi: Sezon başında 'den ekibine transfer olan , burada istediği performans seviyesine bir türlü çıkamayınca eleştiri oklarının da hedefi haline geldi. ekibi 20 milyon Euro karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:11
Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı , 1 sezonda gösterdiği etkili performansın ardından 'nın yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro karşılığında elden çıkardığı Kosovalı golcü ekibinde istediği performans seviyesine bir türlü çıkamadı.

Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Taraftarın da eleştirilerine maruz kalan 'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

VEDAT YOLCU

Sezon başında 'den toplam 20 milyon euro bedelle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan 'nin yerine Ajax'tan 23 yaşındaki Lisandro Martinez'i getirmek isteyen , bu hamleyi yapabilmek için Kosovalı Vedat'ı elden çıkartmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

basınının haberine göre; bu yaz sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan , büyük bir yatırım yaptığı 'yi elden çıkartmak istiyor ve bu transfer sürecinden de 15-16 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Son dakika spor haberi: Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

'yi başka bir takıma kiralık gönderme gibi bir planlaması olmayan , Kosovalı futbolcunun yanı sıra 1 yıl sonra sözleşmesi tamamlanacak olan Felipe Caicedo'dan da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir bonservis bedeli bekliyor.

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