Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Yılın transfer iddiasının ardından açıklama geldi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yıldız futbolcunun yeniden Real Madrid'e transfer olacağı iddialarının ardından İspanyol devi teknik direktörü Zidane ve yıldız isimler Benzema ve Sergio Ramos'tan açıklama gelmişti.
Bu iddiaların ardından Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved konuştu.
İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca Andrea Pirlo teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi.