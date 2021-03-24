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'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

'ta bu sezon yaşanan başarısızlıkların ardından 'da mutsuz olduğu iddia edilen ile ilgili Juventus'tan açıklama geldi. Juventus başkan yardımcısı Pavel Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:34
Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Yılın transfer iddiasının ardından açıklama geldi. Portekizli futbolcu 'nun 'tan ayrılmaya sıcak baktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yıldız futbolcunun yeniden 'e transfer olacağı iddialarının ardından devi teknik direktörü ve yıldız isimler ve 'tan açıklama gelmişti.

Bu iddiaların ardından Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved konuştu.

basınına açıklamalarda bulunan Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi.


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