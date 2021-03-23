Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte 'nun bonservis bedeli

Son dakika spor haberi... 'nın köklü kulüplerinden 'ta forma giyen Portekizli süper yıldız için ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 'nin 100 milyon Euro karşılığında kadroya kattığı Ronaldo için bonservis talebi de ortaya çıktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 21:06
Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli

'da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen 'ta 'nun geleceği merak ediliyor. Juventus ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için iddialar günden güne artıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMASI GEREK
ve 'nin radarında olduğu belirtilen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda aldığı 31 milyon Euro'luk maaş talebinde indirime gitmesi gerektiği aktarıldı.

35 yaşındaki futbolcu, maaş talebinde bir indirime gitmezse Juventus ile kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kalacak.

JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Öte yandan Juventus'un, 100 milyon Euro ödediği Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılığı için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA