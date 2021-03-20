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Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu oldu!

Son dakika spor haberi... İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 08:11
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu oldu!

İtalya Futbolcular Birliği (AIC), Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu seçti. AIC'in düzenlediği törende, 'nde (Serie A) geçen sezonun en iyilerine ödülleri verildi.

Ligde geçen yıl 31 gol atarak takımının en golcü ismi olan ve Juventus'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo, 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2016'dan bu yana çalıştırdığı 'yı son yıllarda ligin iddialı ekiplerinden biri haline getiren deneyimli teknik direktör de sezonun en iyi teknik direktörü ödülünü aldı.

Serie A'da geçen senenin en iyi takımı ise Gasperini'nin başında bulunduğu Atalanta oldu.

Hakem da sezonun en iyi hakemi ödülüne layık görüldü.

AIC'in değerlendirmesinde sezonun 11'inde ise şu isimler yer aldı:

Kalede, , , , ve , orta sahada, , , , ileri üçlüde ise , ve Cristiano Ronaldo.

"SAMPDORIA'YA ATTIĞIM EN İYİ KAFA GOLÜMDÜ"

Cristiano Ronaldo, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl salgın dolayısıyla sezonun yarısından itibaren maçların seyircisiz oynandığına dikkati çekerek, "Garip bir seneydi. Kimsenin ummadığı derecede bir yıldı ancak kişisel olarak hem de takım olarak elde ettiğimiz şampiyonluk bakımından olumlu bir seneydi. Başlangıçta boş statlara oynamak biraz zordu ama bizim hedefimiz ligi kazanmaktı ve biz bunu başardık" dedi.

36 yaşındaki Portekizli golcü, geçen sezon deplasmanda oynadıkları maçında 2.5 metre yükseklikten attığı kafa golünün, kendisinin en iyi kafa golü olduğunu söyledi.

Ronaldo, şunları kaydetti:

Benim bu başarımı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma ve bana oy veren tüm futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Tutarlılık, kişinin kendi becerilerine olan güveni, çalışması ve tutkusu, futboldan keyif almanın sırlarıdır. Bunlardan sonra motivasyon, disiplin sayılır. Bunlar olmadan 34, 35, 36 ya da 40 yaşına kadar devam etmeyi düşünemezsiniz.



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