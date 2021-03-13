Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo için Real Madrid iddiası! "Görüşme halindeler"

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juve'nin Portekizli yıldızı Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönmek istediği iddia edildi.

Hem AS hem de Marca'da yer alan haberlere göre eflatun-beyazlı ekibin yöneticileri, bir süredir Ronaldo ile temas halinde. Marca'nın internet sitesi üzerinden yıldız ismin takıma dönüşüyle ilgili başlattığı ankette taraftarların yüzde 62'si olumlu oy kullandı.

2018 yılında Real Madrid'den ayrılan Cristiano Ronaldo, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 27 gol atarken 4 de asist yaptı. Portekizli yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.



