Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo için Real Madrid iddiası! "Görüşme halindeler"

Son dakika spor haberi: için iddiası! "Görüşme halindeler"

Son dakika spor haberleri... 'un 'nde 'ya elenmesinin ardından basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre, ekibinin Portekizli yıldızı , eski takımı 'e dönmek istiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:41
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo için Real Madrid iddiası! "Görüşme halindeler"

takımlarından 'ta forma giyen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'nde 'ya elenen Juve'nin Portekizli yıldızı Ronaldo'nun eski takımı 'e dönmek istediği iddia edildi.

Hem AS hem de 'da yer alan haberlere göre eflatun-beyazlı ekibin yöneticileri, bir süredir Ronaldo ile temas halinde. Marca'nın internet sitesi üzerinden yıldız ismin takıma dönüşüyle ilgili başlattığı ankette taraftarların yüzde 62'si olumlu oy kullandı.

2018 yılında Real Madrid'den ayrılan Cristiano Ronaldo, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 27 gol atarken 4 de asist yaptı. Portekizli yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.


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