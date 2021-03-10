Porto hezimeti bardağı taşırdı... Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan istifa açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elendikleri son 16 turu rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Serie A'da lider Inter ve ikinci sıradaki Milan'ın ardından 3. basamakta yer alan ve şampiyonluğu zora sokan Juve'nin Devler Ligi'nden de elenmesi Pirlo'nun geleceğini tartışmaya açarken, İtalyan hoca endişeli olmadığını söyledi.

Pirlo yaptığı açıklamada, "Sarri'nin neden gönderildiğini ben bilemem. Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok" diyerek yönetime mesaj gönderdi.

Juventus, Pirlo yönetiminde Serie A'da 1 maçı eksik olarak zirveden 10 puan geride. İtalya Kupası'nda ise Atalanta ile mayıs ayında final oynayacak.