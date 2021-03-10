Haberler İtalya Serie A Porto hezimeti bardağı taşırdı... Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan istifa açıklaması!

hezimeti bardağı taşırdı... Teknik Direktörü 'dan istifa açıklaması!

son 16 turunda 'ya elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan 'ta gözler teknik direktör 'ya çevrildi. 'da şampiyonluğun zora girmesi ve 'ne erken veda edilmesinin ardından kulüpteki geleceği tartışılmaya başlanan İtalyan hoca, görevine son verileceği iddialarıyla ilgili endişeli olmadığını söyledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:16
Porto hezimeti bardağı taşırdı... Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan istifa açıklaması!

Teknik Direktörü , 'nde 'ya elendikleri son 16 turu rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'da lider Inter ve ikinci sıradaki 'ın ardından 3. basamakta yer alan ve şampiyonluğu zora sokan 'nin 'nden de elenmesi Pirlo'nun geleceğini tartışmaya açarken, İtalyan hoca endişeli olmadığını söyledi.

Pirlo yaptığı açıklamada, "Sarri'nin neden gönderildiğini ben bilemem. Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok" diyerek yönetime mesaj gönderdi.

Juventus, Pirlo yönetiminde Serie A'da 1 maçı eksik olarak zirveden 10 puan geride. 'nda ise ile mayıs ayında final oynayacak.

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