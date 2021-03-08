Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Bonucci'den Merih Demiral sözleri! "Bizi coşturuyor"

Son dakika spor haberleri: Bonucci'den sözleri! "Bizi coşturuyor"

devi 'ta forma giyen milli futbolcumuz 'a takım arkadaşı 'den övgü geldi. Merih'in takım için önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Bonucci, "Enerjisi ve coşkusuyla bizi coşturuyor" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:31
Son dakika spor haberleri: Bonucci'den Merih Demiral sözleri! "Bizi coşturuyor"

'un yıldız savunma oyuncusu , milli oyuncumuz 'ın takıma pozitif etkisinden bahsetti. 'ndeki maçı öncesinde basın toplantısında konuşan stoper, "Merih Demiral gün geçtikçe kendinden daha da emin bir oyuncu haline geliyor. Geçirdiği sakatlığın ardından fiziksel ve mental olarak eski haline dönmesi biraz zaman aldı. Takımın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ispatladı. O enerjisini ve coşkusunu takıma aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor." dedi.

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 22 maçta 1521 dakika süre aldı ve 1 de golle skora katkı verdi. Juventus, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 9 Mart Salı günü 23:00'te Porto'yu evinde konuk edecek.,

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