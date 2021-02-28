Haberler İtalya Serie A Inter Genoa 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Inter sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip liderliğini sürdürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:59
Inter Genoa 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'nın 24. haftasında lider Inter, evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Inter 3-0 kazandı. Inter'e galibiyeti getiren goller, 1. dakikada , 69. dakikada ve 80. dakikada 'den geldi.

Son haftaların yükselen ismi Lukaku, attığı golle birlikte Darmian'ın golünde de asisti yapan isim olarak yine yıldızlaştı. böylece son 5 haftada 6 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Inter, 56 puana yükseldi ve 3. sırada 1 maçı eksik olan Inter'in 10 puan önüne fırladı. 6 maç sonra yenilen Genoa ise 26 puanda kaldı.

Serie A'nın 25. haftasında Inter deplasmanda ile karşılaşacakken, Genoa evinde 'yı konuk edecek.

SON DAKİKA