Haberler İtalya Serie A Atalantalı genç futbolcu Willy Ta Bi hayatını kaybetti! Willy Ta Bi kimdir? Ölüm sebebi ne?

Atalantalı genç futbolcu hayatını kaybetti! Willy Ta Bi kimdir? Ölüm sebebi ne?

'nde bu akşam ile karşılaşacak olan İtalya ekibi 'da üzücü bir olay yaşandı. 21 yaşındaki kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Genç futbolcu uzunca bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:46
Atalantalı genç futbolcu Willy Ta Bi hayatını kaybetti! Willy Ta Bi kimdir? Ölüm sebebi ne?

İtalya ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki , yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu zorlu hastalığı yenemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

WILLY TA BI KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında 'nde dünyaya geldi. Willy Ta Bi, futbola ülkesinde başladı. ve formaları giydi. Ardından 2019'da Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu. Temmuz 2019'da kısa süreli macerası yaşayan Ta Bi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Willy Ta Bi, 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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