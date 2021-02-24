Atalantalı genç futbolcu Willy Ta Bi hayatını kaybetti! Willy Ta Bi kimdir? Ölüm sebebi ne?

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu zorlu hastalığı yenemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

WILLY TA BI KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Willy Ta Bi, futbola ülkesinde başladı. Moossou ve Mimosas formaları giydi. Ardından 2019'da Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu. Temmuz 2019'da kısa süreli Pescara macerası yaşayan Ta Bi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Willy Ta Bi, 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.