Kupa maçına damga vurmuştu! Pirlo'dan Merih Demiral'a büyük övgü

Merih Demiral, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz, Inter ile oynanan ve 0-0 sonuçklanan kupa maçına performansıyla damga vurdu.

67 kez topla buluşan milli futbolcumuz, %94 pas başarısıyla oynadı. 4 top uzaklaştırma, 5 şut kesme ve 3 atak kesme ile oynayan Merih Demiral'ın performansını Andrea Pirlo değerlendirdi.



"HER ZAMAN FARK YARATAN BİR İSİM"

41 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.