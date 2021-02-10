Haberler İtalya Serie A Kupa maçına damga vurmuştu! Pirlo'dan Merih Demiral'a büyük övgü

Kupa maçına damga vurmuştu! Pirlo'dan 'a büyük övgü

devi 'ta forma giyen A Milli yıldızımız , performansıyla göz dolduruyor. 22 yaşındaki futbolcunun Inter ile oynanan kupa maçındaki performansı 'de manşetleri süslerken bir övgü de hocası 'dan geldi. Juventus'un 41 yaşındaki teknik direktörü, Merih Demiral'ın harika bir oyuncu ve harika bir insan olduğunu ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:45
Kupa maçına damga vurmuştu! Pirlo'dan Merih Demiral'a büyük övgü

, 'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 'ta forma giyen milli futbolcumuz, Inter ile oynanan ve 0-0 sonuçklanan kupa maçına performansıyla damga vurdu.

67 kez topla buluşan milli futbolcumuz, %94 pas başarısıyla oynadı. 4 top uzaklaştırma, 5 şut kesme ve 3 atak kesme ile oynayan Merih Demiral'ın performansını değerlendirdi.


"HER ZAMAN FARK YARATAN BİR İSİM"
41 yaşındaki teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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