Haberler İtalya Serie A Vedat Muriqi'den bir gol daha! Atalanta - Lazio: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'den bir gol daha! - : 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçta 'ya konuk olan , rakibini 3-1 mağlup etti. Başkent ekibinde maça kulübede başiayan , takımının üçüncü golünü kaydederek, Lazio formasıyla üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 19:19
Vedat Muriqi'den bir gol daha! Atalanta - Lazio: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 20. haftasında iel kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçı konuk ekip Lazio 3-1'lik skorla kazandı.

Lazio'da maça kulübede başlayan , 80'de oyuna girip 82. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti. Kosovalı forvet böylece üst üste 2. maçında da fileleri havalandırıp Lazio formasıyla bu sezonki 2. golünü attı.

Muriqi, hafta içi oynanan kupa maçında da yine Atalanta'ya karşı gol sevinci yaşamıştı.

Lazio'nun maçtaki diğer sayıları ise 3'te ile 51'de 'dan geldi. Atalanta'nın tek golünü 79'da kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanırken, 6. basamaktaki Atalanta ise 36 puanda kaldı.

SON DAKİKA