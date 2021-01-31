Vedat Muriqi'den bir gol daha! Atalanta - Lazio: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta iel Lazio kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçı konuk ekip Lazio 3-1'lik skorla kazandı.

Lazio'da maça kulübede başlayan Vedat Muriqi, 80'de oyuna girip 82. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti. Kosovalı forvet böylece üst üste 2. maçında da fileleri havalandırıp Lazio formasıyla bu sezonki 2. golünü attı.

Muriqi, hafta içi oynanan kupa maçında da yine Atalanta'ya karşı gol sevinci yaşamıştı.

Lazio'nun maçtaki diğer sayıları ise 3'te Adam Marusic ile 51'de Joaquin Correa'dan geldi. Atalanta'nın tek golünü 79'da Mario Pasalic kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanırken, 6. basamaktaki Atalanta ise 36 puanda kaldı.