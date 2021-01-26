Inter - Milan: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter iel Milan'ı karşı karşıya getiren İtalya Kupası çeyrek final maçında tur bileti Inter'in oldu.

Mavi-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibini 2-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı-siyahlılar ilk yarıyı Zlatan Ibrahimovic'in 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, Inter'e zaferi getiren golleri 71'de Romelu Lukaku ile 90+7'de Christian Eriksen kaydetti.

IBRA KIZARDI!

Milan'ın tek golünü atan İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, gördüğü kırmızı kartla takımını turdan etti. Ibra 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, bu andan itibaren kontrolü ele geçiren Inter, rakibini devirmeyi başardı.