Haberler İtalya Serie A Inter - Milan: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter - : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda derbisine sahne olan çeyrek final maçında Inter, ezelirakibi 'ı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ibrahimovic'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Inter, 71'de ve 90+7'de 'in golleriyle zafere uzandı. Milan'da Ibrahimovic, 58. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 01:16
Inter - Milan: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter iel 'ı karşı karşıya getiren çeyrek final maçında tur bileti Inter'in oldu.

Mavi-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibini 2-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı-siyahlılar ilk yarıyı Zlatan Ibrahimovic'in 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, Inter'e zaferi getiren golleri 71'de ile 90+7'de kaydetti.

IBRA KIZARDI!
Milan'ın tek golünü atan İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, gördüğü kırmızı kartla takımını turdan etti. Ibra 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, bu andan itibaren kontrolü ele geçiren Inter, rakibini devirmeyi başardı.

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