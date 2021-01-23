Milan Atalanta 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Ligi'inde heyecan devam ediyor. Serie A 19. hafta maçında Milan ile Atalanta kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atalanta'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Romero, 53. dakikada penaltıdan İlicic ve 77. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Bu sonucun ardından Serie A'daki ikinci mağlubiyetini alan Milan, 43 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maç aradan sonra kazanan Atalanta ise 33 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Atalanta ise Lazio'yu ağırlayacak.