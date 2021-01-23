Haberler İtalya Serie A Milan Atalanta 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 19. hafta karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri , penaltıdan ve attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:51
Milan Atalanta 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'inde heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan müsabaka, Atalanta'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada , 53. dakikada penaltıdan ve 77. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Serie A'daki ikinci mağlubiyetini alan Milan, 43 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maç aradan sonra kazanan Atalanta ise 33 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Atalanta ise 'yu ağırlayacak.

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