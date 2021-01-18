Inter isim ve logo değişikliğine gidiyor!

İtalya Serie A takımlarından Inter de globalleşmek için logo değiştiren takımlar kervanına katılıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp, sadece logo değişikliği ile de kalmayacak adını da değiştirecek. Buna göre "Football Club Internazionale Milano" olan Inter'in adı "Inter Milano" olarak güncellenecek.

Bu hamlenin, finansal nedenlerden dolayı Milano şehrinin markasından faydalanmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Öte yandan Inter'in yıllardır süregelen forma sponsoru Pirelli de yerini Evergrande'ye bırakacak.





