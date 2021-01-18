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Inter isim ve logo değişikliğine gidiyor!

takımlarından Inter, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. temsilcisi, isim ve logo değişikliğine gidecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:05
Inter isim ve logo değişikliğine gidiyor!

takımlarından Inter de globalleşmek için logo değiştiren takımlar kervanına katılıyor. İtalyan basınından 'un haberine göre kulüp, sadece logo değişikliği ile de kalmayacak adını da değiştirecek. Buna göre "Football Club Internazionale Milano" olan Inter'in adı "Inter Milano" olarak güncellenecek.

Bu hamlenin, finansal nedenlerden dolayı şehrinin markasından faydalanmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Öte yandan Inter'in yıllardır süregelen forma sponsoru de yerini 'ye bırakacak.



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