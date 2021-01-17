Haberler İtalya Serie A Son dakika: Milan Hakan Çalhanoğlu ile Theo Hernandez'in corona virüsüne yakalandığını duyurdu

Son dakika: ile 'in corona virüsüne yakalandığını duyurdu

Son dakika haberine göre Kulübü, milli futbolcu ile 'in testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 11:34 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 11:57
Son dakika: Milan Hakan Çalhanoğlu ile Theo Hernandez'in corona virüsüne yakalandığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen 'ndan kötü haber geldi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun son testi pozitif çıktı. Bu arada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Fransız futbolcu 'in de Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, iki oyuncunun da derhal karantinaya alındığını ve yürürlükte olan sağlık protokollerinin yerine getirileceğini bildirdi. İki yıldızın da semptom göstermediği ifade edildi.

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