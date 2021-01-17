Napoli Fiorentina: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 72. dakikalarda Lorenzo Insigne, 36'da Diego Demme, 38'de Hirving Lozano, 45. dakikada Piotr Zielinski ile 89'da Politano kaydetti.
Bu sonuçla Napoli 34 puana yükseldi. Fiorentina 18 puanda kaldı
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında Crotone'yi konuk edecek.