Haberler İtalya Serie A Napoli Fiorentina: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 18. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 16:47
Napoli Fiorentina: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 18. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmada Napoli, 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 72. dakikalarda Lorenzo Insigne, 36'da , 38'de , 45. dakikada ile 89'da kaydetti.

Bu sonuçla Napoli 34 puana yükseldi. Fiorentina 18 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında 'yi konuk edecek.

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