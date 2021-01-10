Juventus Sassuolo: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Sassuolo'yu konuk eden Juventus, zorlandığı maçı 3-1 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.
Konuk ekip Sassuolo 45'te Obiang'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Juve 50'de Danilo ile 1-0 öne geçerken, 10 kişilik Sassuolo 58'de Defrel'le skoru eşitledi: 1-1.
Ecel terleri döken Juventus 82'de Ramsey'nin golüyle rahatlarken, 90'da sahne alan Ronaldo skoru belirledi: 3-1.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 4. sıraya tırmanırken, 7. sıradaki Sassuolo 29 puanda kaldı.
MERİH 90, MERT 73, KAAN 3 DAKİKA FORMA GİYDİ!
Öte yandan Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'da ise Mert Müldür 73 dakika forma giyerken, maça yedek kulübesinde başlayan Kaan Ayhan 87'de oyuna dahil oldu.