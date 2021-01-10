Haberler İtalya Serie A Juventus Sassuolo: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da şampiyonluk favorilerinden , 17. haftada konuk ettiği 'yu 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. 45. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan siyah-beyazlılar, Sassuolo'nun kilidini bitime 8 dakika kala açabildi. 'ye üç puanı getiren golleri , ve kaydetti. Karşılaşmada Türk futbolcular , ve da forma giydi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 01:25
Juventus Sassuolo: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 17. haftasında 'yu konuk eden , zorlandığı maçı 3-1 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.

Konuk ekip Sassuolo 45'te 'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

50'de ile 1-0 öne geçerken, 10 kişilik Sassuolo 58'de 'le skoru eşitledi: 1-1.

Ecel terleri döken Juventus 82'de Ramsey'nin golüyle rahatlarken, 90'da sahne alan Ronaldo skoru belirledi: 3-1.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 4. sıraya tırmanırken, 7. sıradaki Sassuolo 29 puanda kaldı.

MERİH 90, MERT 73, KAAN 3 DAKİKA FORMA GİYDİ!
Öte yandan Juventus'ta milli futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'da ise 73 dakika forma giyerken, maça yedek kulübesinde başlayan 87'de oyuna dahil oldu.

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