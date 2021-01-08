Haberler İtalya Serie A Milan'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Yeni sözleşme...

'dan açıklaması! Yeni sözleşme...

'daki performansıyla göz dolduran 'nun takımdaki geleceği merak ediliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan A Milli yıldızımız, birçok takımın listesinde bulunuyor. devi Milan'ın teknik direktörü , Hakan ile sözleşme yenileme konusunda aceleci davranmaları gerektiğini ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 20:07
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Yeni sözleşme...

takımlarından 'ın teknik direktörü , milli futbolcu 'nun sözleşmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Pioli düzenlediği basın toplantısında, diğer sözleşmesi bitecek olan isim hakkında da görüşlerini diler getirdi.

Deneyimli teknik adam görüşmeler için; "Ocak ayı içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve ile sözleşme yenilemeyi hedefliyoruz. Ancak, aceleci davranmak istiyoruz. Eminim ki kulüp yönetimi de bu iki oyuncuyla sözleşme yenilemeyi istiyor. Hem oyuncuların hem de kulübün bu konuda pozitif düşündüğünü biliyorum." sözlerini sarf etti.


HAKAN'IN SAKATLIĞI HAKKINDA...
maçında sol ayak bileği aldığı darbe neticesinde şişen milli oyuncunun durumuna ilişkin Pioli, "Çalhanoğlu'nun ayak bileğinde bugün antrenmana katılmasına mani olan bir ağrısı var. Durumuna yarın bakacağız." dedi.

Pioli, Milan'ın kasım ayının sonundan bu yana forma giyemeyen deneyimli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in de kendi programını takip ettiğini ancak yarın karşısında sahada olacağını sanmadığını söyledi.

spor basınında bugün çıkan haberlerde, Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Torino maçında yer alamayacağı belirtilmişti.

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