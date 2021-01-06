Torino Verona: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Torino, milli futbolcu Mert Çetin ve Türk asıllı Alman futbolcu Koray Günter'i kadrosunda bulunduran Verona'yı konuk etti.

Zorlu mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk takım Verona 67'de Federico Dimarco'nun golüyle öne geçerken, Torino bu gole 84'te Bremer ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından Torino puanını 12'ye çıkarırken, Verona ise 24 puana ulaştı.

Verona'da Koray Günter 90 dakikada sahada kalırken, Mert Çetin maçı kulübede tamamladı.