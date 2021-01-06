Haberler İtalya Serie A Torino Verona: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 16. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele ikinci yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 'da milli futbolcu maçı kulübede tamamlarken, Türk asıllı Alman futbolcu ise 90 dakika forma giydi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:26
Torino Verona: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen , milli futbolcu ve Türk asıllı Alman futbolcu 'i kadrosunda bulunduran 'yı konuk etti.

Zorlu mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk takım Verona 67'de 'nun golüyle öne geçerken, Torino bu gole 84'te ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından Torino puanını 12'ye çıkarırken, Verona ise 24 puana ulaştı.

Verona'da Koray Günter 90 dakikada sahada kalırken, Çetin maçı kulübede tamamladı.

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