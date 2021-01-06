Haberler İtalya Serie A Milan Juventus 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

16. hafta maçında lider sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan konuk ekip çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Federico (2) ve kaydetti. Milan'ın tek golü 'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:42
Milan Juventus 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'un golleri ve 'den gelirken Milan'ın tek golünü kaydetti.

Karşılaşmada 2 gol atan Chiesa ile 2 asist yapan Dybala maçın ön plana çıkan isimleri olurken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral da 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Inter'in mağlup olduğu haftada fırsat tepen Milan 37 puanla liderliğini sürdürdü. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Juventus, Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisine son verdi ve puanını 30'a yükseltti.

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