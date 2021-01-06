Milan Juventus 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Milan ile Juventus kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'un golleri Chiesa ve McKennie'den gelirken Milan'ın tek golünü Calabria kaydetti.
Karşılaşmada 2 gol atan Chiesa ile 2 asist yapan Dybala maçın ön plana çıkan isimleri olurken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral da 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Inter'in mağlup olduğu haftada fırsat tepen Milan 37 puanla liderliğini sürdürdü. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Juventus, Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisine son verdi ve puanını 30'a yükseltti.