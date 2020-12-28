Haberler İtalya Serie A Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

Milan'dan flaş hamlesi! İşte yeni teklif

Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi, ve 'ın da ilgilendiği milli futbolcu için teklifini yükseltirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:11
Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

İtalya Serie A ekibi Milan'da başarıyla forma giyen için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta yarışa girdi.

Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuya ve gibi dev takımlar talip olurken, yıldız 10 numarayı kaptırmak istemeyen Milan da harekete geçti.

Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milano ekibi, mevcut maaşı 2.5 milyon euro olan Çalhanoğlu'yla yaptığı son görüşmede yıllık 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

Haberde, 'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro istediği belirtilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek bu işe bir nokta koyacakları ifade edildi.

Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı ve 'la da anılıyor.

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