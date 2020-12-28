Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte yeni teklif

İtalya Serie A ekibi Milan'da başarıyla forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta yarışa girdi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuya Juventus ve Manchester United gibi dev takımlar talip olurken, yıldız 10 numarayı kaptırmak istemeyen Milan da harekete geçti.

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milano ekibi, mevcut maaşı 2.5 milyon euro olan Çalhanoğlu'yla yaptığı son görüşmede yıllık 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro istediği belirtilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek bu işe bir nokta koyacakları ifade edildi.