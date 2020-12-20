Haberler İtalya Serie A Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

A'da heyecan 13. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında , ligin güçlü takımlarından 'yi konuk edecek. Mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 18 puanla 9. sırada, konuk ekip ise 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:36
Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

A'nın 13. haftasında , sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'yi ağırlıyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takımda sakatlıktan yeni dönen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

LAZIO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio'nun sahasında Napoli'yi konuk edeceği karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Zielinski, Bakayoko, Ruiz; Politano, Petagna, Lozano

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