Haberler İtalya Serie A Atalanta - Roma: 4-1 | MAÇ ÖZETİ

- : 4-1 | MAÇ ÖZETİ

İtalya Serie A'nın 13. haftasında ve karşı karşıya geldi. Ev sahibi Atalanta, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Ilicic, attığı gol ve yaptığı 2 asistle geceye damga vurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:12
Atalanta - Roma: 4-1 | MAÇ ÖZETİ

İtalya Serie A'nın 13. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller, 59. dakikada Zapata, 70. dakikada Gosens, 72. dakikada Muriel ve 85. dakikada Ilicic'ten geldi. Atalanta'da maça yedek kulübesinde başlayan Ilicic, devre arasında oyuna girdikten sonra attığı gol ve yaptığı 2 asistle maçı çeviren isim oldu.

Roma'nın tek sayısını 3. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan alarak toparlanana Atalanta puanını 21 yaparken, 3 maç sonra yneilen Roma 24 puanda kaldı.

Serie A'nın 14. haftasında Roma evinde Cagliari'yi konuk edecekken, Atalanta ise Bologna deplasmanına konuk olacak.

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