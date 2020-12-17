Vedat Muriqi'nin büyük şanssızlığı! Yeniden sakatlandı

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu Vedat Muriqi'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.

Lazio'ya transfer olmadan hemen önce sakatlanan Kosovalı oyuncu, hazırlık kampını kaçırmış ve bu nedenle fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalmıştı. Çok çalışarak bu açığını kapatan Muriqi, görev aldığı maçlarda da yavaş yavaş maç kondisyonunu kazanmaya başlamıştı.

Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriqi, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriqi, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.

Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriqi'nin antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.