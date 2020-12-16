Haberler İtalya Serie A Juventus Atalanta: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 12. haftasında , evinde Atalanta ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda , skor 1-1'ken 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:36
Juventus Atalanta: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 12. haftasında ile Atalanta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

Ev sahibi Juve, 29. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip Atalanta, 57'de Remo Freuler'in golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Juve 61. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Portekizli yıldız atıştan yararlanamayıp, takımını galibiyetten etti.

Juventus bu sonuçla ligde 2 maç sonra puan kaybederken, puanını 24'e çıkardı. Atalanta ise 18 puana yükseldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçta da kadroda yer almadı.

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