Juventus Atalanta: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Ev sahibi Juve, 29. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip Atalanta, 57'de Remo Freuler'in golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Juve 61. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo atıştan yararlanamayıp, takımını galibiyetten etti.

Juventus bu sonuçla ligde 2 maç sonra puan kaybederken, puanını 24'e çıkardı. Atalanta ise 18 puana yükseldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçta da kadroda yer almadı.