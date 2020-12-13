Haberler İtalya Serie A Milan Parma 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

(MAÇ SONUCU - ÖZET)

A 11. hafta maçında sahasında 'yı konuk etti. A Milli yıldızımız 'nun 3 kez direğe takıldığı karşılaşma eşitlikle sona erdi. Milan'ın golleri 'den gelirken Parma'nın gollerini Hernani ve Jasmin Kurtic kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 01:09
Milan Parma 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 11. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından sona erdi ve Milan yenilmezlik serisini sürdürdü.

Milan'ın gollerini 58 ve 90+1. dakikalarda sol bek Theo Herhandez atarken, Parma'nın sayılarını 13. dakikada Hernani ve 56. dakikada Kurtic kaydetti.

ÇALHANOĞLU 3 KEZ DİREĞE TAKILDI
Milli oyuncumuz , 'in ilk golünde asist yaptığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve 3 topu da direkten döndü. Milan, toplam 4 şutunda direkleri geçemedi.

Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Milan puanını 27 yaparak liderliğini sürdürürken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Parma puanını 11 yaptı.

Serie A'nın 12. haftasında Milan deplasmanda Genoa'ya konuk olacak, Parma ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.

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