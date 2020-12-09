Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan ırkçılık tepkisi! "Tarihe geçecek güzel bir sayfa değil" | Son dakika PSG - Başakşehir maçı haberleri

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, yarın UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda İspanya'nın Real Sociedad takımıyla yapacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Gattuso, dün akşam ırkçı söylem nedeniyle iki takım oyuncularının tepki göstermesiyle oynanamayan PSG-Başakşehir maçındaki olayın sorulması üzerine, "Bunu yanıtlamak zor. Kesinlikle ırkçılıkla mücadele etmek için güçlü sinyaller vermek gerekiyor. Dün akşam gördüğümüz futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa değil." değerlendirmesini yaptı.

Gennaro Gattuso, Real Sociedad karşısında oyuncularından iyi bir maç çıkarmalarını beklediğini de belirtti.

Gattuso ayrıca, stadın ismi "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildikten sonra buraya çıkan ilk teknik adam olmaktan büyük onur olduğunu ifade etti.