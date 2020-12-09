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Napoli 'dan tepkisi! "Tarihe geçecek güzel bir sayfa değil" | Son dakika - maçı haberleri

- Medipol karşılaşmasında yaşanan skandalıyla ilgili konuşan Napoli Gennaro , "Dün akşam gördüğümüz tarihine geçecek güzel bir sayfa değil” dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:18
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan ırkçılık tepkisi! "Tarihe geçecek güzel bir sayfa değil" | Son dakika PSG - Başakşehir maçı haberleri

Napoli Gennaro , yarın Avrupa Ligi F Grubu'nda 'nın takımıyla yapacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Gattuso, dün akşam ırkçı söylem nedeniyle iki takım oyuncularının tepki göstermesiyle oynanamayan - maçındaki olayın sorulması üzerine, "Bunu yanıtlamak zor. Kesinlikle ırkçılıkla mücadele etmek için güçlü sinyaller vermek gerekiyor. Dün akşam gördüğümüz tarihine geçecek güzel bir sayfa değil." değerlendirmesini yaptı.

Gennaro Gattuso, Real Sociedad karşısında oyuncularından iyi bir maç çıkarmalarını beklediğini de belirtti.

Gattuso ayrıca, stadın ismi "" olarak değiştirildikten sonra buraya çıkan ilk teknik adam olmaktan büyük onur olduğunu ifade etti.

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