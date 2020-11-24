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Zlatan Ibrahimovic'ten 21 tepkisi! "Kim izin verdi?"

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan konsol oyunu 'nın, Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü kullanması İsveçli golcünün tepkisini çekti. Tecrübeli yıldız, hesabından ""'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi?" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 13:31
Zlatan Ibrahimovic'ten FIFA 21 tepkisi! "Kim izin verdi?"

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. , oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.

Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.


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