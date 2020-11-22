Haberler İtalya Serie A Merih Demiral takımda kalacak mı? Juventus resmen açıkladı

takımda kalacak mı? resmen açıkladı

İtalyan devi 'ta forma giyen A Milli yıldızımız 'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Torino ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici yaptığı açıklamada, genç yıldızın ayrılığının söz konusu olmadığını ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 19:58
Merih Demiral takımda kalacak mı? Juventus resmen açıkladı

'un sportif direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz 'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu açıkladı.

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.

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hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.


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