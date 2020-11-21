Juventus Cagliari: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral ve Ronaldo...

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile sonuca gitti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ronaldo, Morata'nın asistiyle topu ağlara göndererek sessizliği bozdu. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ronaldo bu kez Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın asistiyle topu ağlara gönderdi ve ilk yarıyı Juventus 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Juventus oyunu lehine tutmayı başardı. Savunmanın ortasında De Ligt ile Merih Demiral ilk kez oynarken siyah beyazlılar bu sezon 3. kez gol yemeden maç tamamladı.

Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.