Juventus transfer hedefini belirledi: Camavinga!

Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmıştı. Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı'na kadar yükselen Camavinga'nın ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon Euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa'nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani'nin Juventus'tan Rennes'e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga'nın Juventus'a yakın olduğu iddia edildi.