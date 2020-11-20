Haberler İtalya Serie A Juventus transfer hedefini belirledi: Camavinga!

hedefini belirledi: Camavinga!

İtalya Serie A’da oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen , kadrosuna takviye etmeye hazırlanıyor. Torino ekibi, futbolunun son yıldızlarından olan Eduardo Camavinga’nın peşine düştü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:34
Juventus transfer hedefini belirledi: Camavinga!

Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz döneminde de Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmıştı. Gösterdiği performansla A 'na kadar yükselen Camavinga'nın ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon Euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fransız orta saha oyuncusunun ismi , , ve gibi Avrupa'nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani'nin 'tan Rennes'e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga'nın Juventus'a yakın olduğu iddia edildi.

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