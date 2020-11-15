Haberler İtalya Serie A Juventus'tan çılgın takas planı! Hakan Çalhanoğlu'na karşılık Bernardeschi

'tan çılgın takas planı! 'na karşılık Bernardeschi

A devi 'tan flaş bir hamlesi geldi. Milli yıldızımız 'nu kadrosuna katmak isteyen Torino ekibinin transferi takasla bitirmek istediği iddia edildi. 'un 26 yaşındaki futbolcu için 'yi gözden çıkardığı belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 18:11
Juventus'tan çılgın takas planı! Hakan Çalhanoğlu'na karşılık Bernardeschi

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , Avrupa devlerini peşine taktı. A devleri Inter ve milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI!
Orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, 5-6 milyon euro bandında yıllık ücret talep ediyor.

ÇALHANOĞLU'NA KARŞILIK BERNARDESCHI!
Tuttosport'un haberine göre; , Hakan Çalhanoğlu için 'yi takasta kullanmak istiyor. A Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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