Tolgay Arslan İtalya'da konuştu! Udinese transferi...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Transferine ilişkin konuşan Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Her şey çabucak oldu. Udinese, İstanbul'a nazaran daha küçük bir şehir ama ben çok seviyorum. Herkes birbirini seviyor, aile gibi. İyi vakit geçirmeyi umuyorum ve bu kulübü de çok seviyorum. Ne yazık ki şimdilik stadyumlar boş ancak umarım pandemiyi atlatmamızım ardından taraftarlarımızla maçların tadını çıkartırız.

Oyunun işleyişinde olmam gerekiyor. Aldığım eğitim ve oynama şeklim farklı. Serie A deneyimim yoktu. Buraya geldim ve 3 gün içinde sahaya çıktım. Bu ligi, takım arkadaşlarımı ve takımı seviyorum. Kesinlikle daha fazla puan kazanabilirdik. Hiçbir rakip bizden güçlü değil, sadece şanssızız. Sanırım bu sezon oldukça iyi olacağız.

Herhangi bir pozisyon benim için önemli değil. Tek hedefim bir sonraki maç. Genoa maçını ve diğer maçları düşünüyorum. Kendime çok güveniyorum.

Öncelikli hedefim taraftarlarımızı mutlu etmek. Takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Şimdiye kadar hiçbir takımın bizden daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Her maç farklı bir meydan okuma. Artık takım olarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyisini yapacağız.

Çok profesyönel bir kulüp. Buradaki insanların futbolu sevdiğini görebiliyorum. Bizim için herşeylerini veriyorlar. Biz de bu sevgiye karşılık vermeliyiz."