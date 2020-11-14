Haberler İtalya Serie A Tolgay Arslan İtalya'da konuştu! Udinese transferi...

İtalya'da konuştu! transferi...

'nin sezon başında sözleşmesini feshettiği , 'nin yolunu tutmuştu. İtalyan basınına konuşan Tolgay, Serie A ekibine transferini ve gelecek hedeflerini anlattı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:26
Tolgay Arslan İtalya'da konuştu! Udinese transferi...

Sezon başında 'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi 'ye olan Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Transferine ilişkin konuşan Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Her şey çabucak oldu. Udinese, İstanbul'a nazaran daha küçük bir şehir ama ben çok seviyorum. Herkes birbirini seviyor, aile gibi. İyi vakit geçirmeyi umuyorum ve bu kulübü de çok seviyorum. Ne yazık ki şimdilik stadyumlar boş ancak umarım pandemiyi atlatmamızım ardından taraftarlarımızla maçların tadını çıkartırız.

Oyunun işleyişinde olmam gerekiyor. Aldığım eğitim ve oynama şeklim farklı. Serie A deneyimim yoktu. Buraya geldim ve 3 gün içinde sahaya çıktım. Bu ligi, takım arkadaşlarımı ve takımı seviyorum. Kesinlikle daha fazla puan kazanabilirdik. Hiçbir rakip bizden güçlü değil, sadece şanssızız. Sanırım bu sezon oldukça iyi olacağız.

Herhangi bir pozisyon benim için önemli değil. Tek hedefim bir sonraki maç. Genoa maçını ve diğer maçları düşünüyorum. Kendime çok güveniyorum.

Öncelikli hedefim taraftarlarımızı mutlu etmek. Takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Şimdiye kadar hiçbir takımın bizden daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Her maç farklı bir meydan okuma. Artık takım olarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyisini yapacağız.

Çok profesyönel bir kulüp. Buradaki insanların futbolu sevdiğini görebiliyorum. Bizim için herşeylerini veriyorlar. Biz de bu sevgiye karşılık vermeliyiz."

BİZE ULAŞIN