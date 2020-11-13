Haberler İtalya Serie A Roma kiralık oyuncularından 80 milyon euro gelir bekliyor! Cengiz Ünder...

Roma kiralık oyuncularından 80 milyon euro gelir bekliyor! ...

İtalyan ekibi Roma'nın sezon başında takımlarından 'e kiraladığı , yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti. İtalyan basını Roma'nın, milli futbolcu da dahil olmak üzere kiralık giden bazı isimleri satarak yaklaşık 80 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planladığını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:54 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 14:19
Roma kiralık oyuncularından 80 milyon euro gelir bekliyor! Cengiz Ünder...

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın sezon başında 'e kiraladığı , yeni takımına çabuk uyum sağladı. Çıktığı maçlarda asistlerini konuşturan milli futbolcunun bu performansı, İtalyan basınında da gündem oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Avrupa'nın çeşitli kulüplerine kiralık olarak gönderdiği bazı oyuncularının satışından yaklaşık 80 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Bu oyuncular arasında Saint-Germain'e kiralanan Florenzi ile Rennes'de kiralık olarak forma giyen Nzonzi'nin de bulunduğu kaydedildi. Öte yandan milli futbolcu Cengiz Ünder'in de Leicester City'de yerini bulduğuna değinilirken, 3 milyon euro'luk kiralama bedelinin yanı sıra 24 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun olduğu hatırlatıldı. Gazeteye göre Roma'nın Florenzi'den beklentisi 15 milyon euro iken Fransız orta saha Nzonzi'den ise 12 milyon euro'luk bir bonservis bedeli umduğu belirtildi.

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