Son dakika transfer haberi: Manchester United Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı

İtalyan ekibi Juventus'a transfer olduktan sonra gösterdiği performans ile milyonları bir kez daha kendine hayran bırakan Ronaldo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde PSG'den Ronaldo için açıklama gelmiş, yıldız futbolcunun sezon sonunda Fransa'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Kulübün sportif direktörü Leonardo PSG TV'de yaptığı açıklamada, "Günümüz futbolunda neyin en olacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız yarın sabah Cristiano Ronaldo uyanır ve 'Ben Juventus'tan ayrılmak istiyorum' der. Onu kim alabilir? Takım sayısı sınırlı. Biz de varız. Fırsatı değerlendirmek isteriz. Transfer dönemine hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO İÇİN MANU DA DEVREDE

ESPN'nin iddiasına göre de Ronaldo için eski kulübü Manchester United da devrede...

Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo'yu geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, İtalyan ekibi Juventus'un da pazarlık yapmaya istekli olduğu iddia edildi.

¿VUELVE A MANCHESTER? @askomartin informó que los 'Diablos Rojos' tentaron a Cristiano Ronaldo para que regrese y la Juventus está dispuesta a negociar. pic.twitter.com/koV2vt84mB November 11, 2020

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Bu haberin ardından İngiliz dev taraftarları da eski futbolcuları Ronaldo'nun takımlarına geri dönmesi için çağrıda bulundu. Yüzlerce Manchester United taraftarı Ronaldo ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.



