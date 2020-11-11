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Son dakika haberi: 'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Son dakika haberleri: 'un Portekizli süper starı için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sezon sonunda 'ye transfer olacağı iddia edilen Ronaldo için bir iddia daha geldi. Portekizli yıldızın eski takımı İngiliz devi Mancheste United'ın transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:06
Son dakika transfer haberi: Manchester United Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı

İtalyan ekibi 'a olduktan sonra gösterdiği performans ile milyonları bir kez daha kendine hayran bırakan Ronaldo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'den Ronaldo için açıklama gelmiş, yıldız futbolcunun sezon sonunda 'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Kulübün sportif direktörü Leonardo PSG TV'de yaptığı açıklamada, "Günümüz futbolunda neyin en olacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız yarın sabah uyanır ve 'Ben Juventus'tan ayrılmak istiyorum' der. Onu kim alabilir? Takım sayısı sınırlı. Biz de varız. Fırsatı değerlendirmek isteriz. Transfer dönemine hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO İÇİN MANU DA DEVREDE

'nin iddiasına göre de Ronaldo için eski kulübü da devrede...

Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo'yu geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, İtalyan ekibi Juventus'un da pazarlık yapmaya istekli olduğu iddia edildi.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Bu haberin ardından İngiliz dev taraftarları da eski futbolcuları Ronaldo'nun takımlarına geri dönmesi için çağrıda bulundu. Yüzlerce Manchester United taraftarı Ronaldo ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.


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