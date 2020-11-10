Haberler İtalya Serie A Fiorentina Cesare Prandelli ile anlaştı!

ile anlaştı!

Serie A takımlarından 'da değişikliği yaşandı. Bu sezon beklenilen performansı karşılayamayan teknik çalıştırıcı Iachini ile yollarını ayırdığını açıklayan kulüp, takımın başına deneyimli teknik adam 'nin geçtiğini duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:05
Fiorentina Cesare Prandelli ile anlaştı!

Birinci Ligi (Serie A) takımlarından , deneyimli ile anlaştı.

kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine 'nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi.

10 YIL SONRA YENİDEN FIORENTINA'DA

10 yıl sonra Fiorentina'ya geri dönen 63 yaşındaki Prandelli için 10 Kasım salı günü bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.

Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında 'ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti.

Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.

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